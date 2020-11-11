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новости

11.11.2020
Комплексный водоотвод. Системный подход
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Мнения экспертов

16.01.2020
Мансардные окна: Тренды и критерии выбора. Тенденции строительного рынка 2019 г.
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Вопрос-ответ

10.12.2020
Использование Паробарьер VAP
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КГ «Город солнца»
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НСК «Олимпийский»
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ЖК Riviera Riverside
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ТРЦ «Комод»
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Завод «Еврокар»
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Аквапарк «Цунами»
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  • КГ «Город солнца»

  • НСК «Олимпийский»

  • ЖК Riviera Riverside

  • ТРЦ «Комод»

  • Завод «Еврокар»

  • Аквапарк «Цунами»

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История компании MIZOL берет начало в 1994 году, на этапе формирования рынка строительных материалов Украины. В этом году была основана компания ЕВРОИЗОЛ, которая на сегодняшний день является группой компаний. MIZOL стал преемником дистрибуции продуктов ЕВРОИЗОЛ в области решений для фундаментов, фасадов, кровель и благоустройства. Компания специализируется на дистрибуции строительных материалов от ведущих мировых поставщиков, а также предоставляет услуги и разрабатывает решения в области гражданского и промышленного строительства. На протяжении 22-х лет компания приняла участие в строительстве сотен тысяч объектов, а интеллектуально-консалтинговый ресурс MIZOL насчитывает несколько тысяч решений, которые позволяют использовать строительные материалы с максимальной экономической выгодой и надежностью.

 
Мнения экспертов

Мансардные окна: Тренды и критерии выбора. Тенденции строительного рынка 2019 г. Опубликовано: 16.01.2020

Строительство кровли в Украине. Тенденции обустройства кровли 2019 Опубликовано: 09.08.2019

Завершается 2018 год... Падение или рост, упадок или процветание?! Опубликовано: 20.12.2018

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