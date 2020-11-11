

История компании MIZOL берет начало в 1994 году, на этапе формирования рынка строительных материалов Украины. В этом году была основана компания ЕВРОИЗОЛ, которая на сегодняшний день является группой компаний. MIZOL стал преемником дистрибуции продуктов ЕВРОИЗОЛ в области решений для фундаментов, фасадов, кровель и благоустройства. Компания специализируется на дистрибуции строительных материалов от ведущих мировых поставщиков, а также предоставляет услуги и разрабатывает решения в области гражданского и промышленного строительства. На протяжении 22-х лет компания приняла участие в строительстве сотен тысяч объектов, а интеллектуально-консалтинговый ресурс MIZOL насчитывает несколько тысяч решений, которые позволяют использовать строительные материалы с максимальной экономической выгодой и надежностью.